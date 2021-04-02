Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке с господдержкой

• 5,75% годовых при сумме кредита от 3 млн рублей включительно;

• 6,5% годовых при сумме кредитадо 3 млн рублей.

Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке можно до 1 июля 2021 года.

Кредит выдаётся на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или таунхаусе у юридического лица. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей включительно – в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 6 млн рублей включительно – в других регионах присутствия Банка.

Срок кредитования в рамках госпрограммы – от 3 до 30 лет (включительно).

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».