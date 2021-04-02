В четырех районах Челябинской области ожидается режим НМУ

Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени ожидается с 3 по 5 апреля в Челябинске, Карабаше, Коркино и Сатке, сообщает министерство экологии региона со ссылкой на гидрометцентр.

В регионе прогнозируется юго-западный ветер с переходом на южный с порывами до 13 м/c. Режим НМУ объявляется 3 апреля с восьми часов вечера в Челябинске, Коркино и Сатке, в Карабаше – с шести часов утра. Особый экологический режим сохранится до 5 апреля в Челябинске и Карабаше до 11 часов утра, в Коркино и Сатке – до восьми часов утра.

Как отмечают в ведомстве, погодные условия в виде тумана и отсутствия ветра способствуют накоплению в приземных слоях атмосферы загрязняющих веществ.