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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Петербуржцы увеличили расходы на абонементы в фитнес-клубы

За март петербуржцы потратили на занятия спортом и абонементы в фитнес-клубы более 80 млн рублей. По данным данные эквайрингового бизнеса ВТБ, расходы оказались на 34% выше, чем в первый месяц весны прошлого года.

Количество транзакций в спортивных центрах города по сравнению с мартом прошлого года увеличилось почти вдвое. Средний чек составил 6.5 тыс. рублей.

По стране обороты спортивных центров в прошлом месяце выросли на 60%, до 900 млн рублей. В пресс-службе банка пояснили, что интерес к фитнесу вырос на фоне законопроекта о возврате 13% налогового вычета за спортивные занятия.

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