«Газпром» начнет строительство 10 газопроводов в Ярославской области

В 2021 году в Ярославской области планируется начать строительство 10 межпоселковых газопроводов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Работы будут проводиться в рамках соглашения региона с компанией ПАО «Газпром». Кроме того, ПАО «Газпром» планирует закончить прокладку двух межпоселковых газопроводов, а также начать процедуру проектирования еще 16-ти газопроводов на территории Ярославской области.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в ближайшие пять лет компания «Газпром» вложит в газификацию области около 27 млрд руб. Соглашение о выполнении пятилетней программы развития газификации региона подписали 25 сентября 2020 года губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Также в пресс-службе уточнили, что региональной программой газификации в 2021 году предусмотрено 15 мероприятий в сфере теплоснабжения и 14 – в сфере газификации. На эти цели из областного бюджета будет выделено более 190 млн руб.

Дарья Сабаева