Прокуратура и СКР проверяют ожоги студентов от облучателя в Воронежском медуниверситете

Прокуратура Центрального района Воронежа и региональное управление Следственного комитета России (СКР) начали проверку в Воронежском медицинском госуниверситете имени Бурденко (ВГМУ) после сообщений о массовых ожогах роговицы глаз у студентов от включенных кварцевых ламп. Об этом сообщили в обоих ведомствах.

«Прокуратура проводит проверку по публикации в СМИ о том, что 31 марта 2021 года около 30 студентов ВГМУ обратились за медпомощью после занятий по безопасности жизнедеятельности. В помещении, где проходили занятия, работали кварцевые лампы и студенты получили ожоги глаз.

В надзорном ведомстве пообещали «дать комплексную оценку» соблюдению в вузе требований к безопасности обучения: «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

СКР сообщил, что следователи опросили пострадавших студентов и должностных лиц вуза, изучили документацию, назначили необходимые экспертные исследования

Сообщения от студентов появились в СМИ и соцсетях накануне. Сообщалось, что примерно у 30 обучающихся были обнаружены ожоги роговицы и кожи лица в результате воздействия на глаза и открытые участки тела кварцевого бактерицидного излучателя, который оказался включенным во время проведения занятий.

В ВГУМУ заявили, что провели обследование у 82 студентов и выявили лишь у трех «фотоофтальмопатию — временное изменение роговой оболочки глаза под воздействием ультрафиолетового излучения».

Это обратимое состояние органов зрения, не являющееся ожогом. Тем не менее все присутствовавшие в аудитории студенты будут наблюдаться офтальмологами в динамике»,— сказано в распространенном пресс-службой вуза заявлении

По версии ВГМУ, 31 марта во время заседания кружка Студенческого научного общества в аудитории №4 один из студентов случайно включил бактерицидный облучатель. Проводивший заседание доцент Геннадий Сапронов стоял к облучателям спиной и заметил их работу только спустя 15 минут. «Устройство было незамедлительно выключено, заседание прервано, а все находившиеся в аудитории студенты направлены на медицинский осмотр в Студенческую поликлинику и Областную клиническую офтальмологическую больницу»,— рассказали в университете.

Сергей Калашников