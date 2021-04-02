Экс-директор «Мордовия-Арены» возглавил нижегородский центр спортподготовки

Бывший директор стадиона «Мордовия-Арена» Алексей Порфененко назначен директором центра спортивной подготовки (ЦСП) Нижегородской области. По данным областного правительства, в ведении ЦСП находятся стадион «Локомотив» в Нижнем Новгороде и спортивный центр «Борский».

В обязанности нового директора войдет общее руководство ЦСП, в том числе организация подготовки спортивных сборных команд России из числа ведущих спортсменов Нижегородской области по 22 олимпийским, 5 паралимпийским, 4 сурдлимпийским видам спорта.

Ранее Алексей Порфененко также занимал должности директора «Республиканский спортивно-тренировочный центр «Старт» (Мордовия), руководителя проекта спортивного комплекса «Академия» и управляющего директора спортивного центра «Гран-При» (Воронеж). Он является выпускником программы библиотеки Конгресса США «Открытый мир» (США, 2000 г.), делегат Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Венесуэла, 2005 г.). В 2007-2011 году он являлся депутатом государственного собрания Мордовии.

Андрей Репин