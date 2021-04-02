В Перми изымают первые участки для реконструкции ул. Крисанова

Мэрия Перми распорядилась изъять земельные участки, которые будут использованы для строительства двухуровневой развязки на пересечении ул. Крисанова и шоссе Космонавтов с мостовым переходом через реку Данилиху. Об этом сообщает «Новый компаньон».

По данным издания, общая площадь изымаемых участков составляет 2 га, они расположены на улицах Пушкина, Коммунаров, Подгорной, Уральских Партизан и шоссе Космонавтов.

Реконструкция ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина предполагает создание четырех полос движения с выделенной полосой для общественного транспорта, а на пересечении ул. Крисанова с шоссе Космонавтов будет построена двухуровневую развязка. Работы начнут во втором квартале 2021 года.

Дорожные работы ожидают участки по ул. Крисанова между ул. Пушкина и Петропавловской, на пересечении ул. Крисанова с ул. Пушкина и шоссе Космонавтов и другие. Реконструкции подвергнется ул. Крылова, участок шоссе Космонавтов от ул. Подлесной до площади Центрального рынка. Среди прочего планируется соединить ул. Крисанова с ул. Карпинского от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина, в том числе построить мостовой переход через реку Данилиху и выполнить другие работы.

В рамках реконструкции администрация города собирается изъять 60 земельных участков у частных владельцев и из федеральной, региональной и муниципальной собственности, заплатив за них выкуп. В списке изымаемых — участки под частными и старыми многоэтажными домами (ул. Крисанова, 63; ул. Пушкина, 111а; ул. Пушкина, 103; ул. Подгорная, 36), часть территорий под многоквартирными домами (ул. Борчанинова, 15; ул. Крисанова, 67; шоссе Космонавтов, 82), административными и торговыми зданиями (в районе ул. Пушкина, 121, 119; ул. Пушкина, 115а; шоссе Космонавтов, 82а), площадки под киоски (в районе ул. Пушкина, 101), гаражи (по ул. Подгорной) и прочие. В частности, изымут часть территории у колледжа «Оникс» по ул. Пушкина, 107а, у Центрального рынка (владелец Реваз Шенгелия), под административным зданием на шоссе Космонавтов, 61, под АГЗС на шоссе Космонавтов, 44. Участки на ул. Крылова и ул. Уральских Партизан, 4, выкупят у Духовного управления мусульман Пермского края и Пермского религиозного общества мусульман при Соборной мечети.