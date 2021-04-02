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Уфа. Башкортостан

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На въезде в Уфу планируют открыть визит-центр

Власти Башкирии планируют создать визит-центр, где желающие смогут ознакомиться с достопримечательностями республики и выбрать туристический маршрут, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Для размещения центра подбирается площадка на въезде в Уфу.

По словам вице-премьера, министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова, необходимо разработать виртуальный тур по региону. «В планах внедрить систему «Два клика», где потенциальный турист, получив предложение, сможет принять, оплатить и открыть для себя весь спектр услуг», — заявил он.

Господин Муратов также отметил необходимость создания в республике академии гостеприимства, где будут готовить высококвалифицированный персонал для сферы туризма и госслужащих.

Влада Шипилова


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