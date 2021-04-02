Переведенцев назвал возможные зоны подтопления в Татарстане

Во время паводка в зону подтопления в Татарстане войдут населенные пункты Высокогорского, Тюлячинского, Пестречинского, Кайбицкого и Буинского районов. Об этом заявил завкафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Переведенцев, передает пресс-служба вуза.

По его словам, в частности, это коснется населенных пунктов Чубарово, Чепчуги, Куркачи в Высокогорском районе на реке Казанка, деревни Караширма в Тюлячинском районе и поселка Узяк в Пестречинском районе на реке Меша, а также деревни Чутеева в Кайбицком районе на реке Кубня и деревни Нур-Вахитово в Буинском районе на реке Карла.

Профессор добавил, что вскрытие воды ото льда на реках Татарстана начнется во второй декаде апреля.

"Ъ-Казань"