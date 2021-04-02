Средняя цена подержанного автомобиля в Нижегородской области выросла на 16,7%

Стоимость подержанного автомобиля на вторичном рынке Нижегородской области в среднем составила 315 тыс. руб. по итогам первого квартала. Как подсчитали в «Авито», рост по сравнению с уровнем прошлого года составил 16,7%. По сравнению с предыдущим кварталом цены выросли на 8,2%.

«Увеличение стоимости на вторичном авторынке стало следствием нескольких факторов, среди которых рост цен на новые автомобили, колебания валютных курсов и повышение спроса на вторичном авторынке»,— отметили в «Авито».

Продажи автомобилей с пробегом в Нижегородской области незначительно снизились по сравнению с предыдущим кварталом. В «Авито» объяснили это сезонностью – на фоне новогодних праздников количество сделок на вторичном авторынке в первом квартале всегда немного снижается по сравнению с концом года.

Самыми продаваемыми моделями автомобилей в первом квартале года стали LADA Kalina (165 тыс. руб. в среднем, +3,1%), Ford Focus (319 тыс. руб., +0,9%) и LADA Samara (85 тыс. руб., +6,3%).

Анастасия Еремина