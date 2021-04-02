Ресторанный критик “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, почему новый японский ресторан в Хамовниках можно поставить в один ряд с Seiji и Fumisawa и на какие блюда в меню стоит обратить внимание.

Новый японский ресторан Hibiki в Хамовниках смело можно рассматривать в одном ряду с Seiji и Fumisawa. Это не сетевой суши-бар на районе с большой проходимостью и посредственной кухней, а полноценный ресторан с очень интересным и хорошо исполненным меню, отличными продуктами и ключевой ролью шеф-повара совладельца, который каждый день сам встает за стойку открытой кухни и лично готовит для постоянных гостей.

Шеф-повар корейского происхождения Санг Кеун Оух учился в Японии и более семи лет работал в Лондоне. Это уникальная школа чувствуется в каждом его блюде.

В Hibiki обязательно нужно пробовать утонченные суши с угрем и фуагра, яркое севиче с лососем и сорбетом из лайма и базилика, карамельный сливочный баклажан с соусами мисо и понзу, сладкую свинину с соусом бутакакуни и, конечно же, насыщенный рис камамеши, сваренный в одноименном металлическом котелке с шиитаке, баклажанами и зеленым луком, беспроигрышные и всегда востребованные сашими из лакедры, тора тунца, угря и сибаса. А суши и темаки тут настолько хороши, что за ними можно приезжать специально с другого края Москвы.

Также стоит обратить внимание на авторские тартары из желтохвостого тунца с авокадо, из морского ежа со сладком креветкой и из говядины с трюфелем. А вот десерты пока явно не дотягивают до общего уровня кухни. Так что для них оставлять место совершенно необязательно.