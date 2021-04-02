Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, насколько вырос объем сделок с привлечением банковского финансирования.

Запуск федеральной программы ипотеки со сниженной ставкой способствовал неуклонному росту объема сделок с привлечением банковского финансирования. Если еще два года назад доля ипотеки в общем количестве сделок на первичном рынке жилья составляла от 45% до 55% по Москве, то теперь она достигла 65%, посчитали аналитики компании «Азбука Жилья».

Во втором полугодии 2020-го количество сделок, оформленных с привлечением ипотечного займа, росло вместе с общими показателями по реализации на первичном рынке. Но росло не только количество продаж с ипотекой, но и ее доля в общей структуре сделок. Для сравнения: в апреле прошлого года она составляла около 53%, а по итогам февраля этого года была уже на уровне 65%.

В разрезе по классам жилья доля ипотеки увеличилась во всех сегментах рынка. В основном, конечно, в массовом — почти до 71%. Большинство объектов в классах «комфорт» и «эконом» клиенты приобретают с привлечением банковских средств.

В бизнес-классе за тот же период доля ипотеки тоже возросла, но уже не так значительно — с 50 до 56%. И даже элитные проекты показали положительную динамику в этом направлении. 35% лотов в проектах высокобюджетного сегмента покупают с оформлением кредитного договора.

Все время действия программы более 60% объектов от общего количества реализованных квартир в Москве в старых ее границах было куплено в ипотеку — это около 12,5 тыс. квартир, более трети из них — двухкомнатные. У апартаментов доля ипотеки находится на уровне 44%.