«Шансы команды букмекеры оценивают осторожно»

Букмекеры не верят, что сборная России выйдет на чемпионат мира по футболу 2022 году в Катаре. Поставить на выход команды Черчесова из группы можно с коэффициентом 2.6, а на то, что футболисты нашей сборной будут смотреть мировое первенство по телевизору, — с коэффициентом 1.5. Почему букмекеры не верят в команду, которая выиграла два из трех первых матчей в группе? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Если быть до конца откровенным, футбольную сборную сейчас не любят, да и к тренеру болельщики относятся неоднозначно. Казалось бы, после двух побед в трех отборочных матчах все должны быть настроены позитивно, но не тут-то было. Сборную критиковали несмотря на победные игры с Мальтой и Словенией. Черчесов на это отвечал спокойно, но жестко.

Такое отношение к команде напрямую связано с чрезмерным прагматизмом Черчесова, уверен футбольный аналитик Константин Колещев: «Черчесов — человек, который нацелен на результат. И он считает, что те средства, которые он применяет для его достижения, вполне себя оправдывают. Думать о том, чтобы игра сборной была красивой — это не приоритет для него, поэтому к нему и отношение, как к человеку, который не готов на романтические поступки.

Во всей игре сборной, во всем, что делает Черчесов, есть оттенок прагматизма, и порой он выходит на первое место.

А кому понравится, когда команда играет по схеме 9-1, где девять — в обороне, один — в атаке. Но у Черчесова своя правда. Хотим мы этого или нет, мы ее принимаем или говорим: долой Черчесова».

Кроме незрелищной игры российская футбольная сборная порой выдает откровенно слабые моменты даже в матчах с аутсайдерами, особенно это касается оборонительных действий. Именно проблемы в обороне заставили букмекеров потерять веру в команду, считает Константин Клещев: «Главная задача этой сборной — решить проблемы в обороне. Нужно найти людей, которые способны играть не за счет числа, а за счет умений. Сделать это, конечно, не просто с учетом дефицита защитников в нашем чемпионате, но тогда у сборной будут явные шансы попасть на ЧМ-2022. Если этого не случится, перед каждой игрой мы будем думать: а сумеет ли сборная в этот раз показать все лучшее, на что она способна?»

Все эти проблемы команды Черчесова привели к тому, что игру сборной совсем перестали смотреть по телевизору. Опубликованные рейтинги «Первого канала» говорят о том, что чемпионат мира по фигурному катанию собрал у экранов больше поклонников спорта, чем матчи сборной. Рейтинги фигурного катания превысили 4% при доле 17% — это значит, что в определенное время каждый шестой включенный телевизор в стране показывал фигуристов. Рейтинг футбольных матчей с участием сборной не смог дотянуться до 2%.

Но падать в обморок от того, что футбол на уроне сборных перестали смотреть, пока рано, рассказал “Ъ FM” председатель Российской ассоциации спортивных комментаторов, специалист в области телевидения Алексей Ефимов: «“Первый канал” — это место, где сумасшедшие цифры могут появится из ниоткуда. Действительно игра сборной страны по футболу вызывает много вопросов. Но здесь возможна техническая коррекция. Телевизионные рейтинги, особенно в нашей стране, никогда не были абсолютно объективными, хотя на них ориентируется рекламодатель и строится имидж телеканала. Телеаудитория в принципе меняется очень быстро, будем говорить честно, она стремительно стареет. А фигурное катание — это вид спорта, который предпочитает аудитория старшего возраста».

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Так что футбол точно вернет себе звание спорта №1, особенно во время Евро, которое стартует 11 июня. Правда, здесь шансы сборной букмекеры тоже оценивают, мягко говоря, осторожно. Например, на победу российской команды в турнире можно поставить с коэффициентом 78.