Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, каким получился посвященный Виктору Цою спектакль в театре «Современник».

В выходные в театре «Современник» состоялась премьера спектакля «Живой» про Виктора Цоя. Как сказал во вступительном слове главный режиссер спектакля и всего театра «Современник» Виктор Рыжаков, полуторачасовое действие состоит из 21 эпизода, куда включены песни Цоя, отрывки воспоминаний о нем его семьи и друзей. Спектакль музыкальный (за эту часть отвечала Татьяна Бурель), в постановке принимали участие лучшие творцы театра — художник Николай Симонов, костюмер Алексей Лобанов, художник по свету Иван Виноградов.

Главное — конечно, актеры: все 19 человек — стажеры «Современника», частично пришедшие со знаменитого уже рыжаковского курса выпускников из «Июльансамбля». Они все мульти-инструменталисты в прямом смысле этого слова: поют, играют, постоянно меняясь музыкальными инструментами.

Энергетика артистов зашкаливает. С Цоем трудно, но у них получается. Мы коротко поговорили с Виктором после премьеры о том, что ребята не просто читали стихи и перепевали мелодии, хотя и это было бы приятно слушать. Они словно жили в его времени, в его музыкальном и словесном потоке, «в нашем смехе, в наших слезах и в пульсации вен».

К премьере было приурочено открытие выставки «Живой», которая заняла пространство основного фойе, боковые кулуары и верхнее арт-фойе основной сцены «Современника». Концепция, которую мы придумали с руководителем отдела развития театра Ольгой Топуновой, лежала на поверхности: молодые артисты перепевают Цоя, молодые художники должны интерпретировать его образ или его тексты. Взяли четыре ведущие в области современного искусства институции: Британская высшая школа дизайна, Школу Родченко, Институт современного искусства и, конечно, ГИТИС. Студенты-сценографы были призваны нами представить некое художественно-постановочное решение песен группы «Кино» согласно своим профессиональным склонностям.

Что получилось у Иры Бринкус, Алены Грек, Валиды Кажлаевой, Насти Миловой и Насти Плохих, вы сможете увидеть в арт-фойе театра до 13 апреля.