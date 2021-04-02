На Дону директора мясокомбината подозревают в отмывании денег

В отношении 43-летнего руководителя новочеркасского предприятия по переработке и консервации мясных продуктов возбуждено уголовное об отмывании денег (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Отмечается, что факт противоправной деятельности был выявлен при расследовании дела о мошенничестве (ч. 3, ч.4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году подозреваемый заключил госконтракт на переработку субпродуктов. Поставленный ему товар он не оплатил, а переработал субпродукты, а затем продал продукцию, чтобы легализовать доход в 2,2 млн руб.

Наталья Шинкарева