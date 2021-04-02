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Санкт-Петербург первым из субъектов РФ вышел на рынок депозитов с центральным контрагентом

2 апреля 2021 года на Московской бирже состоялся первый аукцион по размещению средств единого счета бюджета Санкт-Петербурга по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом. Новый инструмент позволяет всем участникам рынка РЕПО с клиринговыми сертификатами участия привлекать средства бюджета Санкт-Петербурга на рыночной аукционной основе.

«Основная цель выхода на рынок депозитов с центральным контрагентом — расширение линейки инструментов управления ликвидностью бюджета Санкт-Петербурга. Инструмент позволит размещать средства с минимальными рисками и использовать преимущества биржевого денежного рынка», — заявил председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, комментируя размещение средств.

Суммарный объем средств, размещенных на аукционах в депозиты ЦК на срок в семь дней, составил 3 млрд рублей.

Яна Войцеховская


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