Британские депутаты выступили против введения внутренних паспортов вакцинации

Более 70 членов британского парламента, включая 40 представителей консервативной партии, бывшего лидера британских лейбористов Джереми Корбина и нескольких либерал-демократов, создали альянс, чтобы противостоять идее введения так называемых паспортов вакцинации для использования внутри страны. Как сообщает The Guardian, позицию парламентариев поддерживают несколько правозащитных организаций, включая Liberty, Big Brother Watch, Privacy International и Объединенный совет помощи иммигрантам (JCWI).

Ранее идея таких паспортов была выдвинута правительством и поддержана премьер-министром Борисом Джонсоном, который рекомендовал ускорить тестирование этой системы. По данным ряда источников в правительстве, на которые ссылается британская газета, паспорта вакцинации могли бы использоваться компаниями для ослабления жестких требований социальной дистанции на территории зданий, занимаемых этими компаниями. Кроме того, власти считают возможным использовать паспорта вакцинации для посещения крупных спортивных и культурных мероприятий. Один из вариантов подтверждения здоровья граждан будет опробован 18 апреля, когда на стадионе Уэмбли пройдет полуфинал Кубка Англии. На него будет продано 4 тыс. билетов, но каждый посетитель должен будет предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 24 часа до матча, а после матча каждый должен будет сделать в домашних условиях ПЦР-тест для контроля.

Однако парламентарии, протестующие против введения таких паспортов, считают, что предъявление документов для посещения каких-то мест внутри страны «противоречит британскому духу», а кроме того, оно ведет «к обострению разногласий и дискриминации». По мнению бывшего генерального прокурора теневого кабинета министров Шами Шакрабарти, которая поддерживает парламентский альянс противников паспортов вакцинации, «введение внутренних паспортов вакцинации — это слишком авторитарный шаг. Мы побеждаем вирус не дискриминацией и угнетением, а просвещением, вакцинацией и взаимной поддержкой».

Алена Миклашевская