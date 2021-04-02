В Астраханской области обустроят транспортную инфраструктуру

В Астраханской области в 2021 году на объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется переоборудовать 16 автобусных остановок, а также установить восемь светофоров, работающих на солнечных батареях. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Кроме того, на дорогах регионального и межмуниципального значения установят более 1,5 тыс. дорожных знаков, почти 7 тыс. пог. м барьерного ограждения и порядка 5 тыс. сигнальных столбиков. Эти меры безопасности предусмотрели на ремонтируемых участках, вошедших в нацпроект.

Мария Шахрай