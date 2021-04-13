Виток истории

В мае 2020-го на фоне начавшегося масштабного переноса культурных мероприятий по всему миру куратор проекта российского павильона на XVII Архитектурной биеннале в Венеции Ипполито Пестеллини Лапарелли и комиссар павильона Тереза Мавика приняли решение перевести большую часть запланированных для проекта «Open?» мероприятий в цифровой формат. На посвященном проекту сайте появлялись серия подкастов, видеоинтервью, фильмы, компьютерная игра, в прямом эфире состоялся музыкальный перформанс. Все они были объединены исследованием роли и значения культурных институций во времена глобального кризиса. Одной из главных составляющих проекта стала бережная реконструкция в садах Джардини исторического здания павильона 1914 года, построенного по проекту Алексея Щусева.

Конкурс на реконструкцию выиграло российско-японское бюро KASA, осуществляется она под руководством студии 2050+, а также венецианского архитектурного бюро MAР и инженерно-проектной компании TTE.

Когда цифровой проект уже был запущен, руководство Венецианской биеннале приняло решение не отменять мероприятие, а перенести его на 2021 год. Так как большую часть запланированного успели показать широкой публике, команда российского павильона задумала построить свой проект уже нынешнего года как раз вокруг реконструкции — это чрезвычайно важное событие закладывает фундамент для дальнейшего эффективного функционирования выставочной площадки. Отметим, что в павильоне не было, к примеру, системы кондиционирования, а его архитектурный облик подвергся некоторым изменениям еще в советское время: был изменен цвет с зеленого на терракотовый, заложены окна, закрыт выход к лагуне.

Внешний вид павильона в 2018-м Фото: Василий Буланов / Москомархитектура

В ходе реконструкции павильон превратится в современное арт-пространство. Суть нынешних преобразований состоит в возвращении к первоначальному замыслу Щусева и одновременно в решении целого ряда технических проблем: появится возможность временно убирать перекрытия и создавать двухсветное пространство, увеличивая естественное освещение, будет установлен лифт, откроют выход к террасе, с которой видно лагуну, установят систему кондиционирования, предусмотрят складское помещение, а также сделают туалет. Если XVII Архитектурная биеннале откроется в мае, как запланировано, ее посетители увидят еще одно важное с исторической точки зрения изменение: фасаду вернут изначальный зеленый цвет — оттенок в точности воссоздан по данным стратиграфического исследования стен. «Реконструированное пространство вновь обретет открытость, прозрачность и доступность в духе архитектурного замысла Алексея Щусева и непременных требований, предъявляемых к современным культурным институциям. В ближайшие десятилетия павильон примет на себя функции культурного представительства современного искусства России и будет служить каналом международного диалога и обмена идеями»,— уверена Тереза Мавика.

Таким станет павильон в 2021-м Фото: © KASA

К открытию будет выпущена книга «Голоса (навстречу другим институтам)», которая станет финальной точкой проекта, выходящего на сайте с мая 2020-го и запланированного по май 2021 года. В книгу войдет 28 текстов разных авторов — она станет сборником размышлений о новых идеях и новых способах строительства культурных институций. Составители уверены, что привычные модели их существования требуют пересмотра, а значит, нужно исследовать альтернативы, которые приведут к общезначимым формам сближения и сотрудничества.

Александр Щуренков