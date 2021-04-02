Концерн «Автоматика» создаст в Петербурге центр компетенций по сетевой безопасности

Входящий в состав Госкорпорации Ростех концерн «Автоматика» создает в Санкт-Петербурге центр компетенций по сетевой безопасности. Первые разработки центра будут выпущены в конце текущего года.

Об этом рассказали в пресс-службе Ростеха. Центр создается на базе технологического партнерства входящего в концерн АО «НИИ «Масштаб» и ООО «С-Терра СиЭсПи». В настоящее время компании уже тестируют образцы модульного криптосредства в составе межсетевых экранов общего назначения. Отмечается, что устройство не имеет аналогов на российском рынке. «Потенциальный рынок нового продукта не ограничен: криптосредство модульного типа, интегрируемое в различные сетевые устройства, может стать основой для любых отраслевых решений», — заявил генеральный директор ООО «С-Терра СиЭсПи» Михаил Иванов.

В дальнейших планах концерна — разработка на базе центра компактных устройств сетевой безопасности со встроенной криптографией.

Ранее “Ъ-СПб” сообща о начале серийного производства новых вертолетных двигателей на входящей в состав Ростеха «ОДК-Климов».