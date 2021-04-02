В Ярославле на Ленинградском проспекте столкнулись два автомобиля Ford

Сегодня в Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 2 апреля около 07:20 на Ленинградском проспекте у дома №86.

По предварительной информации, на проезжей части столкнулись легковой автомобиль Ford Focus и кроссовер Ford Kuga.

В результате ДТП пострадал 39-летний мужчина, водитель автомобиля Ford Focus. Ему назначено амбулаторное лечение.

Дарья Сабаева