Прокуратура начала проверку из-за загоревшегося в Казани трамвая

Прокуратура Казани проводит проверку в связи с очередным пожаром в салоне трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел сегодня на улице Дементьева. Пассажиры самостоятельно покинули транспорт. Вскоре на место ЧП приехали пожарные, они потушили пламя. По словам очевидцев, в результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что прокуратура вместе со специалистами установит все причины и детали ЧП. Кроме того, ведомство проверит соблюдение требований безопасности жизни и здоровья людей в сфере пассажирских перевозок и правил эксплуатации транспортных средств.

"Ъ-Казань"