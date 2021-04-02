Власти Ижевска планируют взять в кредит 2,25 млрд рублей

В апреле 2021 года администрация Ижевска планирует провести восемь аукционов на привлечение 2,25 млрд руб. Средства направят на рефинансирование действующих кредитов, взятых под более высокий процент, сообщает пресс-служба городских властей. Это не приведет к росту муниципального долга.

Так, запланированы пять аукционов по открытию невозобновляемых кредитных линий на 1,4 млрд руб. с максимальной ставкой 5,5% годовых на 183 дня. Еще один аукцион проведут для привлечения 250 млн руб. с той же ставкой на 365 дней. Кроме того, власти Ижевска намерены провести два аукциона по открытию возобновляемых линий на 600 млн руб. с максимальной ставкой 6,5% на 365 дней.