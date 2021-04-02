ДВК будет гарантирующим поставщиком Восточной промзоны Дзержинска

В Дзержинске ходе совещания с участием заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, мэра Дзержинска Ивана Носкова, а также представителей РСТ промпредприятий восточной промзоны Дзержинска обсудили варианты дальнейшего водоснабжения Восточной промзоны. Ранее “Ъ-Приволжье” писал, что ряд предприятий недовольны решением муниципалитета вывести из эксплуатации поселковые очистные сооружения в Желнино (ПВОС), с которых поставлялась дешевая питьевая вода.

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, рассматривался вариант с восстановлением ПВОС. Однако учитывая относительно небольшие объемы потребления питьевой воды (порядка 1500 кубометров в сутки на все предприятия промзоны), а также существенный износ очистных сооружений и сетей водоснабжения, участники совещания решили, что в восстановлении ПВОС нет необходимости и с экономической точки зрения это нецелесообразно. В итоге стороны договорились, что по предложенной администрацией Дзержинска схеме водоснабжения Дзержинский водоканал (АО «ДВК») станет гарантирующим поставщиком питьевой воды в промзоне. «Отметим, что тарифы для предприятий Восточной промзоны в этом случае будут соответствовать тарифам для остальных потребителей Дзержинска, установленным региональной службой по тарифам. Кроме того, по информации АО «ДВК», постоянное подключение промзоны к сетям водоканала не окажет влияния на качество услуг, предоставляемых другим потребителям»,— сообщили в правительстве Нижегородской области.

Кроме того, ДВК может взять в аренду канализационные сети индустриального парка «Ока-Полимер». По словам собственника этой промплощадки Валерия Артамонова, это единственно верное решение, учитывая, что водоканал эксплуатирует единственные очистные сооружения городского округа.

Иван Сергеев