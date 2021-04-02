«Новороссийский Зерновой Терминал» стал лучшим среди морских стивидорных компаний России

Диплом победителя НЗТ получил в номинации «Прорыв года» ежегодного конкурса «Лучшая стивидорная компания», организованного Ассоциацией морских торговых портов. Конкурсной комиссией была выделена отдельная номинация, которой был отмечен НЗТ за более чем двукратный рост грузопереработки (204%) по итогам 2020 года.
Отдельный диплом вручен НЗТ Федеральным агентством морского и речного транспорта в номинации «Морская стивидорная компания».
Официальная церемония награждения прошла в г. Санкт-Петербурге на традиционном заседании Общего собрания (34-я Конференция) членов Ассоциации морских торговых портов. Получая награду, генеральный директор НЗТ Владислав Жуков отметил: «Несмотря на противоречивые мировые экономические тренды прошлого года НЗТ показал отличные результаты работы. В 2020 году были проведены работы по модернизации и замене конвейерного оборудования и автоприема зерна. В результате производительность автовыгрузки выросла более чем на 50 %. В настоящее время мы работаем над проектом строительства второй очереди терминала. Он предусматривает создание полного комплекса технологической цепи перевалки зерна как в границах береговой, так и морской части нашего предприятия».
Отраслевой конкурс проводится АСОП с 2005 года. Целью проведения данного конкурса является определение российских стивидорных компаний, которые добиваются наилучших показателей эффективности своей работы, а также сделать их опыт достоянием других стивидорных компаний России.
ООО «Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный зерновой холдинг, объединяющий активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы — ООО «Новороссийский зерновой терминал» (100%), ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (35,36%), ООО «Зерновой Терминальный Комплекс «Тамань» (50%). Холдингу принадлежат 50%-1 акции в АО «Объединенная зерновая компания», доля 50,01% железнодорожного оператора «РусТрансКом», в структуре которого лидирующий оператор в железнодорожных перевозках зерна в России — АО «Русагротранс». А также более 75% акций Smartseeds – ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Компания владеет 100% акций крупного экспортера зерна — ООО «Мирогрупп Ресурсы» (входит в топ-3 экспортеров зерна в России) и 100% ООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов».
ООО «НЗТ» — один из крупнейших в стране комплекс по перевалке зерновых культур. Введен в эксплуатацию в 2008 году, обладает собственными глубоководными причалами и всей необходимой инфраструктурой для качественной перевалки зерна - элеватором общей вместимостью силосов в 125 тыс. тонн, устройствами приема зерна с авто и ж/д транспорта.