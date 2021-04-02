«Новороссийский Зерновой Терминал» стал лучшим среди морских стивидорных компаний России

Диплом победителя НЗТ получил в номинации «Прорыв года» ежегодного конкурса «Лучшая стивидорная компания», организованного Ассоциацией морских торговых портов. Конкурсной комиссией была выделена отдельная номинация, которой был отмечен НЗТ за более чем двукратный рост грузопереработки (204%) по итогам 2020 года.

Отдельный диплом вручен НЗТ Федеральным агентством морского и речного транспорта в номинации «Морская стивидорная компания».

Официальная церемония награждения прошла в г. Санкт-Петербурге на традиционном заседании Общего собрания (34-я Конференция) членов Ассоциации морских торговых портов. Получая награду, генеральный директор НЗТ Владислав Жуков отметил: «Несмотря на противоречивые мировые экономические тренды прошлого года НЗТ показал отличные результаты работы. В 2020 году были проведены работы по модернизации и замене конвейерного оборудования и автоприема зерна. В результате производительность автовыгрузки выросла более чем на 50 %. В настоящее время мы работаем над проектом строительства второй очереди терминала. Он предусматривает создание полного комплекса технологической цепи перевалки зерна как в границах береговой, так и морской части нашего предприятия».

Отраслевой конкурс проводится АСОП с 2005 года. Целью проведения данного конкурса является определение российских стивидорных компаний, которые добиваются наилучших показателей эффективности своей работы, а также сделать их опыт достоянием других стивидорных компаний России.