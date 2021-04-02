ФАС приостановила тендер на строительство водовода в Уфе

Федеральная антимонопольная служба по жалобе ООО «Строймагсервис» (Пермский край) приостановила конкурс по отбору подрядчика строительства водовода в Кировском и Демском районах Уфы начальной стоимостью контракта 2,57 млрд руб. Жалоба поступила в антимонопольное ведомство 31 марта, рассмотрение назначено на 5 апреля.

По мнению «Строймагсервиса», управление капитального строительства Башкирии использует устаревшую проектно-сметную документацию от 2011 года, не в полном объеме разместило на портале госзакупок разрешительную документацию и выбрало неверный способ определения подрядчика, из-за чего возникают «множество нарушений и несоответствий», в том числе, «необъективные сроки выполнения работ», неясность, что является объектом закупки — строительство или реконструкция, — а также необоснованная начальная цена контракта.

Заявитель полагает, что закупка должна быть проведена как «строительство под ключ» с получением ценового аудита. «Либо сначала нужно провести процедуру по корректировке ПСД (проектно-сметной документации) и только потом размещать аукцион или конкурс с наличием полной актуальной ПСД»,— отмечается в жалобе.

ООО «Строймагсервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Пермском крае в ноябре 2015 года. Компания специализируется на ландшафтном благоустройстве. Владельцем «Строймагсервиса» является Эдуард Хуснулин. Выручка компании в 2019 году составила 5,49 млн руб., чистая прибыль — 2,21 млн руб.

Майя Иванова