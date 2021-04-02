«Кубань Кредит» вошел в число самых рентабельных и эффективных банков 2020 года Банк «Кубань Кредит» занял лидирующие позиции в рейтингах рентабельности и эффективности российских банков. Исследование по итогам 2020 года подготовила газета «КоммерсантЪ»

Так, в рейтинге рентабельности кредитная организация расположилась на 6-м месте. Критерием служило отношение прибыли за год к среднему объему капитала. У Банка оно составило 25,89%.

В топе банков по эффективности КБ «Кубань Кредит» ООО занял 12-ю строку. Кредитная организация показала отношение прибыли за год к среднему объему активов в размере 3,08%.

«Кубань Кредит» стал единственным банком ЮФО в приведенных рейтингах.

Кроме того, финансовое учреждение вошло в рейтинг банков по основным показателям, заняв 56-е место по размеру активов, 69-е – по размеру собственного капитала, 30-е – по объему средств физических лиц, 57-е – по объему кредитов частным клиентам и 36-е – по размеру кредитного портфеля.