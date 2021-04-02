Плазму крови встроили в препарат

Врачи усомнились в эффективности нового лекарства от коронавируса. О появлении новой разработки накануне сообщил «Ростех». Препарат, созданный на основе плазмы крови переболевших COVID-19, корпорация называет уникальным. Минздрав уже зарегистрировал его и одобрил для применения, хотя лекарство прошло только первую стадию испытаний. Всего их должно быть три. Поможет ли препарат в борьбе с вирусом? И безопасен ли он? Расскажет Иван Якунин.

В проект под названием «КОВИД-глобулин» «Ростех» вложил около 400 млн руб. Пока это сугубо московская разработка: именно столичные власти передали корпорации 2,5 тонны биоматериала, то есть плазмы крови с антителами, чтобы на ее основе разрабатывали препарат. Поэтому и применять его будут сперва в московских стационарах на пациентах со средней и тяжелой формами заболевания.

Как именно это может работать, “Ъ FM” рассказал вице-президент общества биотехнологов России Игорь Красильников: «Это вливается внутривенно обычно, называется пассивная иммунизация, то есть вирус сталкивается с антителами и, соответственно, уже не может размножаться. В этом случае больному становится легче, и, как правило, он выздоравливает.

Они действуют буквально несколько дней, то есть потом обязательно нужно вакцинироваться.

Главное — титры антител, если их много, значит, вирус достаточно быстро будет нейтрализован. Обычно иммуноглобулин выпускается в определенной концентрации, в той, которая должна нейтрализовать вирус».

Сам Серегей Чемезов заявил, что применение нового препарата расширит арсенал возможностей российских врачей в борьбе с COVID-19. В ковидных госпиталях и прежде применяли переливание плазмы с антителами. Результаты были спорными, говорит научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Ксения Гладун, которая заведовала стационаром для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.

«30% давали очень хороший ответ, в 70% случаев все равно шло комбинированное лечение, и улучшения после переливания плазмы выздоровевших пациентов не наблюдалось. Все это обычно сводилось к антибактериальной терапии, и симптоматические сейчас проявления COVID-19, они стали более серьезными, хотя и уменьшились по процентному соотношению. Поэтому стало лечить сложнее, и все врачи ждут новых препаратов», — рассказала Ксения Гладун.

Видимо, поэтому власти так спешат с продвижением новой разработки. Минздрав уже зарегистрировал препарат и одобрил его для применения, хотя завершилась только первая фаза испытаний. Вторая и третья начнутся в начале апреля и займут до полугода, заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Пока использовать его нельзя, настаивает научный журналист, врач-терапевт Алексей Водовозов: «Не очень понятно, почему разрешили только после первой фазы, разрешают обычно после второй.

В первую фазу мы смотрим, как препарат переносится здоровыми добровольцами, то есть его еще не изучали на пациентах с COVID-19.

Как его могут разрешить и зарегистрировать? Не могут. Если мы посмотрим постановление правительства, которое было принято год назад и разрешало в экстренном и ускоренном порядке регистрировать препараты, там речь идет о том, что мы закончили две фазы, и на основании первых двух фаз мы можем получить временное разрешение».

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Пока же регистрационное удостоверение позволяет применять препарат к пациентам старше 18, но моложе 60 лет. Для новой фазы испытаний «Ростех» продолжает собирать кровь переболевших москвичей и открыл для этого «горячую линию». В планах собрать еще 15 тонн плазмы за год. По расчетам, этого хватит, чтобы помочь 15 тыс. пациентов — столько новых диагнозов ставится в Москве за неделю.