Самые эффективные управляющие компании (в 2020 году)

|
|Место
|Название
|Эффективность (%)
|Выручка от услуг ДУ (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|Доля инвесторов в общем ДУ (%)
|Индивидуальных
|Институциональных
|Розничных
|ЗПИФы
|1
|Группа компаний «Альфа-Капитал»
|1,55
|8,60
|+32,6
|69,2
|0,6
|21,5
|8,7
|2
|«Прогрессивные инвестиционные идеи»
|0,79
|2,70
|+9,9
|0,1
|87,9
|—
|11,9
|3
|Компании бизнеса «ВТБ Капитал управление инвестициями»
|0,63
|7,22
|+28,0
|19,8
|38,6
|27,3
|14,2
|4
|«Лидер»
|0,61
|3,04
|–25,3
|8,1
|91,3
|0,1
|0,6
|5
|«ТКБ Инвестмент Партнерс»
|0,57
|2,93
|–10,0
|1,7
|77,4
|18,7
|2,2
|6
|«Газпромбанк — управление активами»
|0,37
|2,33
|+39,5
|4,7
|11,0
|12,1
|72,2
|7
|ГК «Регион»
|0,30
|2,58
|–18,7
|2,1
|73,6
|0,6
|23,7
|8
|Группа компаний «Открытие»
|0,23
|1,69
|+28,6
|8,1
|87,4
|2,1
|2,4
|9
|«Трансфингруп»
|0,20
|0,70
|–10,5
|0,0
|83,0
|1,7
|15,3
|10
|«Ай Кью Джи Управление активами»
|0,14
|0,30
|–51,5
|0,7
|97,1
|—
|2,3