Самые эффективные управляющие компании (в 2020 году)

Место Название Эффективность (%) Выручка от услуг ДУ (млрд руб.) Изм. за год (%) Доля инвесторов в общем ДУ (%) Индивидуальных Институциональных Розничных ЗПИФы 1 Группа компаний «Альфа-Капитал» 1,55 8,60 +32,6 69,2 0,6 21,5 8,7 2 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 0,79 2,70 +9,9 0,1 87,9 — 11,9 3 Компании бизнеса «ВТБ Капитал управление инвестициями» 0,63 7,22 +28,0 19,8 38,6 27,3 14,2 4 «Лидер» 0,61 3,04 –25,3 8,1 91,3 0,1 0,6 5 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 0,57 2,93 –10,0 1,7 77,4 18,7 2,2 6 «Газпромбанк — управление активами» 0,37 2,33 +39,5 4,7 11,0 12,1 72,2 7 ГК «Регион» 0,30 2,58 –18,7 2,1 73,6 0,6 23,7 8 Группа компаний «Открытие» 0,23 1,69 +28,6 8,1 87,4 2,1 2,4 9 «Трансфингруп» 0,20 0,70 –10,5 0,0 83,0 1,7 15,3 10 «Ай Кью Джи Управление активами» 0,14 0,30 –51,5 0,7 97,1 — 2,3

Эффективность рассчитана как отношение выручки от услуг доверительного управления к среднему объему активов под управлением за год.

Управляющие компании, объем активов в управлении которых превышает 200 млрд руб.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.