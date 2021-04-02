Журфак УрФУ открыл сбор средств на запуск собственного эндаумент-фонда

Факультет журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) объявил о запуске сбора денежных средств на создание собственного эндаумент-фонда, сообщил выпускник журфака Алексей Фаюстов (занимает должность проректора по информационной политике УрФУ) на своей странице в Facebook. По его словам, фонд будет являться целевым капиталом «на развитие журфака».

Объявление о сборах приурочено к 85-летию факультета. «Любой желающий жертвует энную сумму, которую никто и никогда не может потратить, то есть сам целевой капитал неприкосновенен. А вот доход, который он со временем начнет приносить, можно тратить на те задачи, которые определяет попечительский совет. При этом любой жертвователь может предложить, на что потратить "выручку", а еще и попросить публичный отчет, как был потрачен доход, полученный с его вложенного рубля. Это "длинные" и "умные" деньги»,— написал господин Фаюстов.

Планируется, что деньги пойдут на стипендии студентам, организацию стажировок, участие в научно-практических конференциях и покупку оборудования для факультета, отметил Алексей Фаюстов. Для формирования фонда необходимо собрать 3 млн руб. в течение года. Реквизиты для денежных переводов указаны на сайте университета.

Михаил Мананников