Эксперты обсудили развитие инфраструктуры Перми

В Перми прошел круглый стол по развитию городской инфраструктуры. В нем приняли участие глава города Перми Алексей Демкин, замглавы краевого минстроя Фаина Минх, руководитель Пермской городской думы Дмитрий Малютин, представители отрасли ЖКХ, застройщики и предприниматели. Об этом сообщает пресс-служба гордумы Перми.

Одной из тем, обсуждавшихся на мероприятии, стала ситуация с расселением ветхого жилья. По словам начальника управления жилищных отношений Перми Натальи Киселевой, общая площадь аварийного жилищного фонда ежегодно растет. Проблема расселения ветхого жилья решается с помощью двух программ. Еще одним механизмом ликвидации аварийного жилищного фонда, по словам Фаины Минх, должны стать средства инвесторов, которые заинтересованы в вовлечении в оборот земельных участков, занятых аварийным жильем.

«Комфортная городская среда – это безопасные дороги, удобный транспорт, наличие мест отдыха. Город работает в каждом направлении, но все равно есть проблемы, которые необходимо решать. Так, серьезные изменения произошли в транспортной сфере, и теперь мы дорабатываем новую транспортную модель, исходя из пожеланий жителей. Одним из приоритетных направлений национальной жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания людей. Поэтому важной темой является переселение людей из аварийного жилья», – подчеркнул Алексей Демкин.

Обсудили на круглом столе и ход городской транспортной реформы. Улучшение работы общественного транспорта планируется по четырем основным направлениям: развитие маршрутной сети – уже сформированы предложения по увеличению объема транспортной работы на высокозагруженных маршрутах, а также возможности восстановления части закрытых маршрутов за счет перераспределения транспорта с маршрутов с низкой загрузкой. Кроме того, планируется предоставить приоритет движению общественного транспорта за счет развития трамвайных путей, продолжить строительство новых и обустройство существующих остановочных пунктов, а также создать единый центр развития транспортных сервисов.

«Мы два года бьемся с новой транспортной моделью в Перми, а напряженность остается. Люди все видят, они ежедневно ездят в автобусах, кто-то годами ждет расселения, кто-то сталкивается с равнодушием управляющих организаций. И люди ждут реального прорыва в этих вопросах. С этой точки зрения разговор полезный получился, были ответственные руководители края и города в сферах ЖКХ, дорожного строительства и благоустройства, транспорта, расселения ветхого жилья», – отметил Дмитрий Малютин.

Поступившие от экспертов предложения лягут в основу скорректированной стратегии социально-экономического развития Перми, которая сейчас разрабатывается по поручению губернатора Дмитрия Махонина.