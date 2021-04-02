«Волжское пароходство» завершило 2020 год с убытком 1,6 млрд рублей

По итогам 2020 года выручка АО «Волга-Флот» («Волжское пароходство», входит в VBTH — судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding Владимира Лисина) выросла на 68% по сравнению с предыдущим годом и составила 18 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании. При этом убыток составил 1,6 млрд руб. против 2,4 млрд руб. прибыли в 2019 году.

Дебиторская задолженность увеличилась в 1,9 раза до 3 млрд руб., краткосрочная кредиторская задолженность также выросла в два раза до 1,39 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Волга-флот» зарегистрировано в Нижнем Новгороде с 1994 года. Уставный капитал компании составляет 1,17 млрд руб. Основным видом деятельности является деятельность внутреннего водного грузового транспорта. Управляющим директором является Юрий Гильц. Головная компания – Fletcher Group Holdings Limited (Кипр).

Анастасия Еремина