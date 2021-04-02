Росгвардия провела учения в Заполярье

В Заполярье прошли учения Росгвардии, на которых отрабатывались действия спецназа по освобождению захваченных террористами судов. Также сейчас совершается марш-бросок на 2 тыс. км. Учениями руководил директор ведомства, генерал армии Виктор Золотов.

«Тренировка подразделений СОБР и войскового спецназа по отработке совместных действий при нейтрализации преступной группы на борту контейнерного судна стала одним из этапов тактико-специального учения войск национальной гвардии, направленного на совершенствование действий спецподразделений в Арктической зоне при осложнении обстановки на объектах повышенной опасности»,— сообщили в Росгвардии.

В соответствии с планом тренировки «группа террористов» проникла на борт контейнерного судна, прибывшего в морской порт Дудинка следом за ледоколом с ядерной энергетической установкой. «Объектом посягательства "злоумышленников" стали перевозимые в контейнерах взрывчатые вещества. Условные преступники захватили "заложников" из числа судовой команды»,— отметили в Росгвардии. В штурме «захваченного» судна приняли участие военнослужащие и сотрудники центра спецназа «Витязь», СОБР «Рысь» ЦСН Росгвардии, подразделения полицейского спецназа из Красноярского края, Кемерово, Новосибирска и Чечни. «Поставленную задачу по "освобождению заложников и нейтрализации преступников" участники специальной операции выполнили в полном объеме»,— резюмировали в ведомстве.

По данным пресс-центра Росгвардии, на настоящий момент на Крайнем Севере войсками ведомства охраняются три объекта атомной энергетики, семь судов с ядерными установками, включая первую плавучую атомную станцию в Певеке, а также девять морских портов Северного морского пути, в которые разрешен заход судам атомного флота. Только в прошлом году в Арктической зоне на охраняемых подразделениями Росгвардии государственных объектах задержаны более 700 нарушителей пропускного режима.

Кроме того, спецназовцы должны преодолеть почти 2 тыс. км на снегоходах и багги в аэропорт Диксон с целью отработки действий по ликвидации террористической угрозы «на удаленном объекте гражданской авиации».

Отметим, что эти учения не первые. В 2018 году на территории Мурманской области в рамках тактико-специального учения «Арктика-2018», войсками национальной гвардии было проведено десантирование на Земле Франца-Иосифа.

Александр Александров