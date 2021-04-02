Продажи Lada в марте выросли на 3%

Продажи Lada на российском рынке в марте текущего года составили 33 779 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года продажи выросли на 3%. Самыми популярными моделями остаются Lada Granta и Lada Vesta с показателями продаж 12 686 и 8 779 автомобилей соответственно. Рост продаж Lada Granta по сравнению с мартом 2020 года составил 9,1%.

За первый квартал текущего года было продано 83,9 тыс. автомобилей Lada, что на 5,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Андрей Сазонов