Мэрия Челябинска не согласовала митинг в защиту городского бора

Администрация Челябинска не согласовала митинг против строительства хирургического корпуса детской больницы в городском бору. Информация об этом опубликована на странице общественного движения «Горожане» «ВКонтакте». По словам координатора движения и депутата Центрального района Челябинска Елены Вахтиной, причиной отказа стала неблагополучная эпидемиологическая ситуация.

Акцию протеста в защиту городского бора планировалось провести ее 10 апреля у памятника Игорю Курчатову. Организаторы отправили персональное приглашение на митинг губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. «Хотим увидеть первое лицо нашего региона за пределами инстаграма и услышать его личную позицию»,– сообщали активисты. Теперь они намерены провести опрос общественного мнения о том,оправдал ли губернатор надежды южноуральцев за два года работы.