В школах Тюменской области началось тестирование российской платформы «Сферум»

В Тюменской области началось тестирование российской платформы для школьного образования «Сферум», сообщили в региональном департаменте информатизации. Область наряду с еще 14 субъектами РФ, в числе которых присутствует Ямало-Ненецкий автономный округ, стала пилотным регионом для апробации системы. Всего в тестировании участвуют более 1 тыс. школ.

Сейчас на платформе можно проводить видеоконференции до 100 участников, подключая к уроку как весь класс, так и отдельных учеников. В системе предусмотрены чаты для учебы и общения с возможностью публикации видео, фотографий, презентаций и иных материалов, необходимых для занятий.

«Пользователи платформы могут создавать закрытые группы школ, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели смогут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества»,— рассказали в тюменском департаменте информатизации. Там отметили, что в ближайшее время на платформе появится возможность регистрации родителей для проведения дистанционных родительских собраний.

«Сейчас тестируем платформу в части отработки технологических моментов, в формировании сбоев и минусов. Минпросвещения и Минцифры все замечания, предложения и инициативы внимательно принимают для последующей доработки»,— подчеркнул заместитель губернатора, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

«Сферум» — информационно-коммуникационная платформа, призванная сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Система является частью цифровой образовательной среды, которую создает Минпросвещения и Минцифры. Платформа основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте», а ее цифровая инфраструктура и интеграция с государственными информационными системами обеспечивается компанией «Ростелеком».

Анастасия Реутова