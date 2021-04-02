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Алина Сапрыкина

5 лет, Воронеж

врожденная деформация обеих стоп, требуется лечение

Всего требуется — 387,1 тыс. рублей

Дочка родилась с врожденной косолапостью: обе стопы у нее подворачивались вовнутрь. Алине сделали операцию и серию гипсований, а затем назначили ношение специальной обуви – брейсов. Дочка носила их до трех лет, стопы выпрямились, она начала ходить, бегать, росла подвижной и жизнерадостной. Но прошлым летом, когда Алина отдыхала у бабушки в деревне, дочка неудачно прыгнула и травмировала левую ногу, после чего стала подворачивать стопу. В местной больнице нам сказали, что все скоро само пройдет и дочка снова будет ставить ногу правильно. Но спустя несколько месяцев левая стопа не вернулась в правильное положение, а вскоре стала подворачиваться и правая стопа. Я обратилась к известному специалисту по лечению косолапости Илье Громову из Ярославля. Он сказал, что Алине необходима операция, а до нее – курс гипсований по методу Понсети. Но оплатить лечение нам не по силам: воспитываем двоих детей, зарплаты небольшие, денег хватает только на самое необходимое. Прошу вас, помогите!

Ольга Сапрыкина, Воронежская область

Фото Михаила Кирьянова

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Илья Громов, травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» (Ярославль): «Травма стала причиной рецидива врожденной косолапости у Алины, вызвала нарушение ходьбы, быструю утомляемость, боль в ногах. Мы проведем оперативное лечение и выведем стопы в правильное положение. До операции планируется проведение курса этапных гипсований по методу Понсети».

Как помочь



на сайте Русфонда.



Реквизиты для помощи Алине Сапрыкиной также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, Информация о способах помощи АлинеРеквизиты для помощи Алине Сапрыкиной также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, rusfondvrn@mail.ru и 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный).

Если вы решите спасти Алину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

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