Профессии идут за перспективами

Наиболее перспективные профессии в 2021 году — это врачи, учителя, генетики и IT-специалисты. Именно их порекомендовал бы глава Минобрнауки Валерий Фальков своим знакомым, чьи дети не могут определиться, куда поступать после школы. “Ъ FM” спросил участников рынка и представителей этих профессий, согласны ли они с таким мнением. Подробности — в материале Яны Лубниной.

В «Атласе новых профессий», разработанном экспертами бизнес-школы «Сколково» и Агентства стратегических инициатив, наиболее перспективные отрасли в ближайшие 15-20 лет — это медицина, строительство, авиация, образование и безопасность, включая IT-сферу. У Валерия Фалькова похожие прогнозы.

Но это перспективы будущего. По словам собеседников “Ъ FM”, через пять лет, когда выпускники этого года окончат университеты, ситуация на рынке труда будет не сильно отличаться от нынешней. Смогут ли они найти работу по специальностям, озвученным Валерием Фальковым? Если говорить о генетиках, то в столице сохраняется спрос на них, и в будущем он продолжит расти, рассказал “Ъ FM” гендиректор компании Genotek Валерий Ильинский: «Есть профессия научных сотрудников, генетиков, биоинформатиков, есть разные направления в этих областях. В целом спрос на сотрудников в этой сфере существует, поэтому можно ожидать, что через лет пять количество людей, которые имеют генетическое образование, увеличится. Но даже сейчас, если человек имеет плохое образование в области генетики, найти ему работу будет сложно. Ценятся квалифицированные специалисты, которые имеют хорошее образование и навыки».

По подсчетам сервиса Trud.com, средняя зарплата генетика в Москве чуть меньше 70 тыс. руб. Стабильно востребованы IT-специалисты. Начинающий работник может получать от 60 тыс. руб. до нескольких сотен в зависимости от направления. Кроме того, постоянно появляются новые, более узкие специальности. Участники рынка считают, что такой тренд сохранится как минимум ближайшие пять лет, поэтому выпускники вузов успеют устроиться.

Другой вопрос, что получать высшее образование в этой сфере зачастую бессмысленно, отметила основательница и гендиректор онлайн-школы цифрового творчества «Кодабра» Дарья Абрамова: «Если брать среднюю температуру по рынку, вузы не дают глубоких знаний в тех направлениях, которые позволяют сразу пойти работать, а не стажироваться. Никто не спрашивает про вуз. И 100% придется доучиваться. У нас в “Кодабре” огромное количество преподавателей, которые либо сейчас учатся в IT-вузах, либо уже закончили. И это все ребята-самоучки, соответственно, высшее образование больше получают для родителей».

А вот врачам найти работу в Москве сложно, даже с учетом повышенной нагрузки на систему здравоохранения из-за пандемии.

Вакансии изредка появляются в Подмосковье и соседних регионах, например, Тверской области. Неудивительно, что треть выпускников профильных вузов в итоге идет в бизнес, отмечает зампредседателя профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников: «Москва высококонкурентна по заработным платам, поэтому здесь рынок труда перенасыщен, на нем всегда есть свободные кадры, молодые и не московские. Возможно устроиться туда, где вы не заработаете много денег, но наберетесь опыта, например, в научное учреждение».

Не лучше ситуация и в сфере образования. В погоне за повышенной зарплатой в среднем от 40 тыс. до 120 тыс. руб. на старте в столицу стекаются специалисты из регионов, поэтому нехватки учителей нет. Некоторые москвичи соглашаются на зарплату ниже рынка. Большинство же зарабатывает на жизнь репетиторством или уходит в смежные профессии. Вырасти до руководителя школы практически невозможно, говорит член профсоюза «Учитель» Александр Кондрашев: «Не устраивает отношение, конфликтность, грубость, лишение педагогической свободы, много каких-то бессмысленных обязанностей, не связанных с педагогикой, например, заполнение отчетов. Просто в целом сейчас директора назначаются местными властями, это часто некомпетентные люди, которые даже не из системы образования.

У нас все директора могут быть уволены без объяснения причин. Поэтому они больше настроены не на свой коллектив, а на начальство».





Получается, стратегия господина Фалькова, согласно которой стоит выбрать «старую добрую классику», поскольку «лечить, учить надо во все времена», несет свои риски. И всем выпускникам может не хватить рабочих мест. Зато через 15 лет они смогут применить фундаментальные знания, например, на позиции IT-медика или экопроповедника. Во всяком случае, такие перспективы рисуют в «Сколково».