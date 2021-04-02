В Белгородской очереди продлили самоизоляцию для пожилых

Власти Белгородской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет до 29 апреля, сообщает пресс-служба облправительства.

Соответствующие постановления врио губернатора области Вячеслав Гладков внес в регламентирующее ограничения постановление облправительства. Согласно решению, пожилые белгородцы остаются в самоизоляции периоды со 2 по 15 апреля и с 16 по 29 апреля.

Находящиеся на самоизоляции могут покидать места проживания для похода в магазин, выброса мусора, выгула собак, занятий спортом или посещения врача»,— отметили в облправительстве

По данным федеральной статистики, на утро 2 апреля в Белгородской области всего 34 452 случаев заражения COVID-19 (считая выписанных и умерших). За последние сутки — 86. 34 452 пациента выздоровели (86 за день), 567 скончались (двое за день). В России за последние сутки выявлено 8 792 случая COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 563 056. Выздоровели и выписаны за сутки 9 832 человек всего 4 186 251), скончались за сутки 400 пациентов с коронавирусом (всего 99 622).

Сергей Калашников