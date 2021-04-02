В Татарстане пока не планируют снимать ограничения по COVID-19

На территории Татарстана пока не будут снимать ограничительные меры по коронавирусу. Об этом на пресс-конференции заявила замглавы управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

По ее словам, это связано с тем, что в регионе замедлился темп снижения новых случаев коронавируса. «К сожалению, март нас не порадовал. Если в феврале еженедельно в среднем заболеваемость снижалась на 60 случаев, то в марте – только на 20», – сказала госпожа Авдонина.

Она добавила, что в настоящее время Татарстан находится в нестабильной ситуации, и в любой момент она «может поменяться, поэтому важно продолжать соблюдать меры профилактики».

"Ъ-Казань"