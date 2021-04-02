В Сочи пляж «Маяк» закрыт на реконструкцию

Территория знакового сочинского пляжа «Маяк», расположенного в районе Южного мола морского порта, закрыта до начала курортного сезона в связи с работами по реконструкции, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Сообщается, что на уже очищенной от устаревших конструкций аквапарка, ночного клуба и торговых точек территории появится променад шириной шесть метров, детская площадка, зона для занятий йогой, искусственный пруд. Здесь установят скамейки, камеры хранения, питьевые фонтаны, шезлонги и аэрарии. Инфраструктуру общественной пляжной зоны дополнят медпункт, комната матери и ребенка, бесплатные общественные туалеты, кабинки для переодевания и душевые. Для всех посетителей пляжа будет доступен бесплатный Wi-Fi.

На площади 3 га запланирована отсыпка 1,6 тыс. кубометров кварцевого песка мелкой фракции, будет настелено 4,5 тыс. кв.м искусственной травы, 10 тыс.кв м набережной обновят с использованием техники печатного бетона. Также на набережной будет полностью заменено уличное освещение, обновлены электрические и канализационные сети.

Ольга Логинова