Волгоградский суд рассмотрит дело о крупном мошенничестве с земельным участком

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего волгоградца. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщили в облпрокуратуре, коммерческая организация собиралась проводить ремонтные работы на участке нефтепровода в Краснопахаревском сельском поселении Городищенского района, и, узнав об этом, обвиняемый приобрел за 300 тыс. руб. участок площадью 26 га. С новым собственником компания заключила договор аренды земли. При этом фигурант уголовного дела, предположительно, предоставил фиктивные документы, что якобы длительное время выращивает на участке лук, в связи с чем ему необходимо возместить более чем 30 млн руб. упущенной выгоды. Однако обработка этой земли не осуществлялась более 20 лет, поэтому организация деньги не выплатила. Тогда мужчина обратился в суд с иском о взыскании с компании более 12 млн руб., но ему было отказано, уточнили в ведомстве.

Вину обвиняемый признает частично. Уголовное дело для рассмотрения направили в Центральный районный суд Волгограда.

Мария Шахрай