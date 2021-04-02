«Свеза» планирует увеличить долю на рынке «газовой» фанеры

За прошлый год группа «Свеза» на 50% увеличила, по сравнению с 2019 годом, продажи фанеры, предназначенной для производства изоляционных панелей, необходимых для строительства объектов для перевозки и хранения СПГ.

«Свеза» уже занимает на рынке поставок «газовой» фанеры достойное место – порядка 15%. В текущем году группа планирует нарастить продажи данной продукции еще на 25%, а в перспективе двух ближайших лет — увеличить долю на рынке до 30%. Всего емкость мирового рынка «газовой» фанеры в год составляет около 100 тыс. кв. м.

За 2020 год «Свезой» было отгружено около 12 тыс. кв. м такого типа фанеры, на 50% больше, чем годом ранее.

В пресс-службе группы добавили, что «Свеза» является единственным в России и одним из четырех в мире производителем, который сертифицирован по всем трем системам GTT.