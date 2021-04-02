Кубанские парламентарии поддержали инициативу об изъятии земель под детсады и школы

На Совете законодателей Краснодарского края поддержана инициатива о внесении изменений в земельный кодекс РФ. Она касается вопроса изъятия земельных участков под строительство детских садов и школ, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания края.

Сегодня земельным кодексом предусмотрена возможность изъятия земли для государственных или муниципальных нужд, однако это допускается лишь в исключительных случаях. В существующем перечне объектов нет, к примеру, детских садов и школ. Предлагаемые изменения призваны урегулировать этот вопрос на федеральном уровне.

«Вопрос непростой, но в той ситуации, в которой мы сегодня находимся, развивая объекты инфраструктуры, является актуальным. Обсуждаемая проблема существует во многих российских регионах. Считаю, нам необходимо поддержать эту инициативу и направить ее нашим коллегам в Государственную Думу, чтобы уже на федеральном уровне были определены меры по решению вопроса», - рассказал спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, с инициативой наделить муниципальные образования полномочиями по изъятию земель из частной собственности под школы, детские сады и зеленые зоны власти Краснодарского края выступили в июне прошлого года.

Андрей Ульченко