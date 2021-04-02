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В Ростове выявили более 500 нарушений при размещении рекламы на фасадах зданий

В марте 2021 года управление наружной рекламой Ростова-на-Дону выявило 558 нарушений при размещении рекламы на фасадах городских зданий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В основном нарушения были зафиксированы в центре города. Они коснулись размещения пленок, баннерной ткани и баннерной сетки с рекламной и другой информацией, а также установки штендеров, которые были размещены на тротуарах. «Конструкции, владельцы которых не исполнят требования направленных уведомлений, будут демонтированы за счет средств муниципального бюджета с последующим взысканием в судебном порядке с владельцев конструкций всех понесенных расходов»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева


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