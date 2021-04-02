Трех лесорубов из Удмуртии подозревают в уничтожении леса на 3 млн рублей

В Удмуртии задержали троих участников организованной группы, подозреваемых в незаконной рубке около 250 деревьев в объеме более 300 куб. м. Ущерб, причиненный государству, превысил 3 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

По предварительным данным, злоумышленники вырубали хвойные деревья и липу на территории Завьяловского лесничества, на особо защитных участках, в течение нескольких месяцев. При этом они не имели разрешительных документов. Затем «черные лесорубы» вывозили древесину на арендованных лесовозах и сбывали на лесоперерабатывающие объекты.

Двое подозреваемых были задержаны с поличным при перевозке лесоматериалов. Еще одного фигуранта задержали в Сарапуле. Также полицейские изъяли три единицы спецтехники и бензопилы. В настоящее время один злоумышленник находится под стражей, остальные — под подпиской о невыезде.