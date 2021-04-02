Активная работа руководства региона с федеральным центром позволит привлечь дополнительное финансирование на крупные проекты в здравоохранении

Реализацию нацпроекта «Здравоохранение», развитие материально-технической базы Областной больницы, а также перспективы федерального финансирования строительства в Новосибирске нового инфекционного госпиталя обсудил с руководством региона первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область 2 апреля.



Александр Жуков вместе с первым заместителем губернатора Юрием Петуховым посетил Новосибирскую областную клиническую больницу и ознакомился с работой рентгеноперационной и центра магнитно-резонансной томографии медицинского учреждения, где установлено новое оборудование, приобретенное благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Только за последние два года нацпроект позволил больнице приобрести магнитно-резонансный и компьютерный томографы, ангиографический комплекс, операционный микроскоп и другое медицинское оборудование.

Также первый заместитель председателя Государственной думы посетил новый областной перинатальный центр, который заработал в начале февраля 2021 года. В частности, он ознакомился с новой уникальной интегрированной операционной, а также условиями пребывания пациентов в послеродовом отделении. Напомним, что строительство областного перинатального центра было «заморожено» из-за трудностей с финансированием в 2014 году. Достроить важный для развития акушерско-гинекологической помощи населению региона объект удалось благодаря активному участию губернатора Андрея Травникова и федеральной поддержке.

Первый заместитель председателя Государственной думы высоко оценил реализацию в регионе нацпроекта «Здравоохранение», подчеркнув, что руководство региона при этом тесно взаимодействует с федеральным центром.

«То, что сделано за последние годы вообще в области медицины по национальным проектам, в части оснащения самым новейшим медицинским оборудованием — это видно просто невооруженным глазом. Сейчас мы работаем над тем, чтобы были выделены в достаточном объеме федеральные средства на строительство инфекционной больницы. Это все требует очень тесного взаимодействия региональных властей с федеральными. Мы видим, что это взаимодействие осуществляется и постоянно находится на контроле губернатора. Мы с Андреем Александровичем постоянно консультируемся на данную тему и взаимодействуем с Правительством. Очень многое было сделано во время визита председателя Правительства РФ: принято очень много важных решений в области медицины, науки, образования и так далее. Все это результат эффективной работы региональных властей»,— подчеркнул Александр Жуков.

Он также отметил, что следующий важный шаг в развитии здравоохранения региона — строительство инфекционной больницы. «Сейчас активно идут консультации с Правительством РФ о выделении средств из федерального бюджета. А цель заключается в том, чтобы начать строительство в этом году и как можно скорее построить. Есть поручение председателя Правительства РФ в адрес Министерства здравоохранения РФ, Министерства финансов РФ. Сейчас идет работа по реализации данного поручения»,— сказал господин Жуков.

Кроме того, первый заместитель председателя Государственной думы провел личный прием. Он встретился с главным врачом городской инфекционной клинической больницы №1 Новосибирска Ларисой Поздняковой и обсудил с ней перспективы строительства новой инфекционной больницы, выделения на эти цели федерального финансирования. В ходе встречи Александр Жуков отметил, что необходимо уже в текущем году приступить к строительству объекта. Правительством Новосибирской области проведена большая подготовительная работа. Определен земельный участок под строительство, разработано медико-технологическое задание. Конфигурация проекта будущей больницы удобна и соответствует всем необходимым требованиям.

Напомним, что накануне, 31 марта, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Травникова с Александром Жуковым, которые обсудили реализацию крупных, значимых для Новосибирской области проектов. Среди ключевых вопросов были развитие кампуса НГУ и строительство новой инфекционной больницы.

Строительство в Новосибирске нового инфекционного госпиталя — инициатива губернатора Андрея Травникова. С соответствующими предложениями в 2020 году он обратился в Правительство РФ и Государственную думу РФ. Они получили поддержку на федеральном уровне. В феврале делегация нашего региона во главе с первым заместителем губернатора Юрием Петуховым с целью изучения передового опыта создания инфекционных госпиталей посетила Республику Башкортостан.