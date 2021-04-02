«Если для того, чтобы убрать эту нечисть, нужна цензура – значит, я за цензуру» Вадим Шумков высказался об «уродах» в интернете и отношении к алкоголю

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в социальной сети «ВКонтакте» ответил на несколько вопросов, которые, по его словам, поступают ему от жителей региона. В частности, он высказался о своем отношении к алкоголю. «Еще раз повторюсь – не ханжа. Вместе с тем, с алкоголем на “вы”. То есть – редко, только по поводу и в основном легкий»,- отметил глава региона.

Господин Шумков также прокомментировал бытующее, по его словам, мнение «из разряда теории заговора, что государству выгодно, когда население пьет, мол, таким ничего не надо, да еще и казну пополняют». Эту позицию губернатор назвал бредом. «Никакому разумному государству не нужны миллионы полубольных людей, калечащих жизни и здоровье миллионов других людей. Это не укладывается ни в морально-этические нормы и правила, ни в финансовую логику государственной политики».

Также Вадим Шумков выразил мнение о возможности введения ограничений в интернете, добавив, что высказывается на эту тему «не как губернатор, а как родитель и гражданин». «Друзья, вопрос не в цензуре и не в ограничениях. Вопрос в том, что на ТВ, на сцене, в навязываемом интернет-пространстве немало лиц, которые выглядят как уроды, ведут себя как уроды и пытаются оказывать тлетворное влияние на детей и подростков, возможно, стараясь превратить их в уродов»,- написал губернатор. По его словам, пока родители на работе или заняты своими делами, «эти люди навязывают детям ментально чуждые, нередко просто извращенные представления о культуре, жизни, о нормах поведения и морали», а значит, общество и государство «проигрывают им детей». «Если для того, чтобы убрать эту нечисть, нужна цензура – значит, я за цензуру. Точка»,- добавил господин Шумков.