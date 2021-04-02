Недееспособный передел

Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации медицинских документов, согласно которым предприниматель из Усть-Лабинска Анатолий Курбан оказался психически больным. На их основании сын бизнесмена Валерий Курбан пытается доказать в суде недееспособность родителя. В рамках двух судебных дел он уже добился ареста его имущества. Анатолий Курбан и его дочь вынуждены доказывать обратное.



С иском о признании собственного отца-предпринимателя недееспособным Валерий Курбан обратился в Усть-Лабинский районный суд в конце прошлого года. В своем заявлении (копия есть в распоряжении “Ъ-Кубань”) он отмечает, что Анатолий Курбан нуждается в «опеке над ним дома и в быту, представлении его интересов в лечебных учреждениях и ограждении его от людей, которые могут причинить материальный и физический вред». В суде сын предоставил видео- и аудио записи, которые якобы подтверждают, что Анатолий Курбан не понимает значение своих действий и не может выражать свою волю, а также справку медико-социальной экспертизы, подтверждающую наличие у ответчика психического заболевания. Суд назначил заочную экспертизу, по результатам которой Анатолий Курбан был признан недееспособным.

Анатолий Курбан родился в 1936 году, с 1968 года возглавлял, а впоследствии приватизировал “Усть-Лабинскрайгаз”. По данным системы «СПАРК-Интефакс», он также является совладельцем ООО «Авто-комплекс Основа», ООО «Автошкола №1», ООО «ЭДЦ Усть-Лабинский», предприниматель возглавляет ассоциацию «Газовик».

С этим не согласился сам Анатолий Курбан, который утверждает, что он психически здоров. «Для нас новость об этом суде стала ударом. На семейном совете мы решили уехать вместе с дочерью в Краснодар, и обратиться в правоохранительные органы», - рассказал он. Результатом обращения стало возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 303 УК РФ (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности), копия постановления есть в распоряжении “Ъ-Кубань”. По версии следствия, медицинские документы, представленные в суд, были сфальсифицированы. Расследование продолжается.

В рамках судебного разбирательства сын предпринимателя ходатайствовал перед судом, чтобы были приняты меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на расчетные счета и имущество предпринимателя. Вслед за этим в рамках другого судебного разбирательства Валерий Курбан оспаривает сделки по распоряжению бизнесом, которые совершил Анатолий Курбан после того, как узнал, что его пытаются признать недееспособным. После рассмотрения заявлений Валерия Курбана суд наложил арест на имущество и ограничения на совершение сделок с акциями компаний, включая АО «Предприятие “Усть-Лабинскрайгаз”».

В данный момент судебные разбирательства приостановлены. По ходатайству Курбана-младшего судом в отношении предпринимателя назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. «Мы очень беспокоимся за жизнь отца, ведь он страдает серьезными хроническими заболеваниями, и может просто не перенести такую экспертизу», - сообщила дочь Анатолия Курбана Татьяна Аносова.

«Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» зарегистрировано в 1996 году. В 2019 году активы общества составляли 423 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакс»). Компания ежегодно поставляет потребителям Усть-Лабинского района около 160 млн м3 природного газа. Общая протяженность подземных и надземных газопроводов составляет 1066 км, сообщается на сайте компании.

Как пояснил адвокат, заместитель председателя МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев, опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. Он отметил, что Валерий Курбан, как видно из материалов, опекунство в установленном порядке не успел оформить по причинам от него не зависящим.

«Пытаясь признать своего отца недееспособным и по факту завладеть принадлежащим отцу имуществом, Валерий Курбан действовал явно вопреки требованиям ст. 10 ГК РФ. В ней записано, что не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав», - сообщил господин Шугаев.

Андрей Ульченко