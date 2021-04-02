Меньше 200 воронежцев заболели коронавирусом за день

Заболеваемость COVID-19 в Воронежской области продолжает снижаться, регион впервые с июня 2020 года преодолел психологическую отметку в 200 инфицированных в день. За последние сутки в области подтверждены 198 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил федеральный оперштаб 2 апреля. Общее число выявленных случаев заболевания в регионе теперь составляет 75 554 (всего инфицированных, считая выписанных и умерших).

За последние сутки в Воронежской области, по данным федеральной статистики, зафиксированы 20 случаев летального исхода пациентов с коронавирусом.

Кроме того, 226 победивших болезнь пациентов выписаны из больниц или сняты с медицинского наблюдения на лечении дома, сообщили также в федеральном оперштабе.

По данным федеральной статистики, на утро 2 апреля в Воронежской области всего 75 554 случаев заражения COVID-19 (считая выписанных и умерших). 70 204 пациентов выздоровели, 2 440 скончались. В России за последние сутки выявлено 8 792 случая COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 563 056. Выздоровели и выписаны за сутки 9 832 человек (всего 4 186 251), скончались за сутки 400 пациентов с коронавирусом (всего 99 622).

В облправительстве со ссылкой на «эпидемиологические расследования Роспотребнадзора» на 11:25 пятницы, 2 апреля, подтверждают динамику по заболевшим и выздоровевшим, однако уже традиционно приводят иные данные по смертности. По данным местных властей, всего в регионе от COVID-19 умерли 2 839 человек, за последние сутки — 16. Разница, напомним, объясняется в подходе к формированию статистики: регион учитывает не только тесты ПЦР+, но и данные компьютерной томографии легких пациентов.

Сергей Калашников